ارتفاع التهديدات الموجهة إلى رئيس وزراء كندا في عام 2020

كشفت بيانات الشرطة الملكية الكندية، اليوم الخميس، أن التهديدات الموجهة لرئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، وحكومته ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت البيانات أنه بين شهري يناير يوليو الماضي، كان هناك ما يقرب من 130 ملف تهديد تم جمعها بواسطة وحدة عمليات الحماية الوطنية التابعة للشرطة الملكية الكندية، مقارنة بمائة ملف تم إجراؤها خلال نفس الفترة الزمنية من العام السابق، وفقا لما ذكرته شبكة "سي تي في" الكندية الإخبارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكشفت فيه معلومات جديدة عن تهديدات تلقاها مكتب ترودو والحاكم العام، جولي باييت، ووزيرة البنية التحتية كاترين ماكينا.

وقالت ماكينا أن حدثا وقع في مكتبها في أوتاوا الأسبوع الماضي عندما صور رجل نفسه وهو يصرخ بكلمات نابية في أحد موظفي مكتبها.

وخلال شهادته أمام لجنة العدل في مجلس النواب العام الماضي قبل الانتخابات الفيدرالية، حذر كبير البيروقراطيين الكنديين، كاتب مجلس الملكة الخاص مايكل ويرنيك، من تأثير الكلام السياسي البغيض والعنيف على نطاق واسع، موضحا: "أنا قلق بشأن الاتجاه المتصاعد للتحريض على العنف، فعندما يستخدم الناس مصطلحات للتحريض والعنف، فإن هذه هي الكلمات التي تؤدي إلى عمليات الاغتيال".