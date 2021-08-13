كندا ترسل قوات خاصة إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء موظفي سفارتها

قررت السلطات الكندية إرسال عدد غير محدد من القوات الخاصة إلى أفغانستان قبل إغلاق سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها - وفق ما نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الجمعة إن كندا تريد إجلاء جميع موظفيها في السفارة التي تتخذ من كابول مقرا لها.

ويأتي القرار بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إعادة 3 آلاف جندي إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء العاملين من السفارة الأمريكية في كابول.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أمس الخميس أنها ستقوم بنشر كتيبتين مشاة في كابول خلال يومين لمساعدة مطار حامد قرضاى الدولي فى إجراءات الإخلاء الجزئي للسفارة.

ويأمن حاليا 650 عسكريا أمريكيا مطار حامد كرزاي وسيغادرون البلاد بعد تسليم المسؤولية إلى القوات التركية، وفي نفس السياق، قررت بريطانيا أيضًا إرسال 600 جندي إلى أفغانستان لنفس غرض الولايات المتحدة وكندا.

تشهد أفغانستان حاليًا أسوأ وضع أمني خلال العشرين عامًا الماضية حيث سيطرت طالبان على 14 إقليما في الأيام الثمانية الماضية.