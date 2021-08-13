الرئيس الجزائري: القبض على 22 شخصا مشتبه فيهم بحرائق الغابات

أعلن رئيس الجمهورية التونسية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 22 شخصا مشتبه فيهم في حرائق الغابات، التي مست العديد من الولايات، والتي تقف وراءها أياد إجرامية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي لكل المغرضين الذين يعملون على بث التفرقة بين الجزائريين.

وقال الرئيس تبون - في كلمة وجهها إلى الشعب الجزائري، أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية - إن 22 شخصا مشتبه فيهم هم حاليا في قبضة العدالة؛ من بينهم 11 في ولاية تيزي وزو، و4 في عنابة والباقي في ولايات المدية، جيجل وعين الدفلى، مضيفا أن التحريات مستمرة للقبض على كل الضالعين في هذه الحرائق، وأن العدالة ستأخذ مجراها في هذا الشأن.