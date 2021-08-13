قال المخرج محمد فاضل، إن الدولة عليها أن تضع استراتيجية واضحة تلتزم بها الشركات الإنتاجية بشأن الموضوعات التي ترغب في تسليط الضوء عليها، نافيًا أن يكون معنى كلامه تدخُل الدولة في الإنتاج.

وأضاف فاضل، خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن الدولة تحتاج توعية الجمهور بشأن العديد من الموضوعات كاستصلاح الأراضي والاهتمام بفكرة التعليم الفني وأهمية أنفاق قناة السويس، مؤكدًا أن «قناة السويس لا تقل أهمية عن الهرم الأكبر».

وأشار إلى أن حفر قناة السويس كانت ملحمة قادها الشباب المصري، قائلًا إن نائب رئيس الجهة المنفذة لحفر قناة السويس الجديدة، شاب مصري يبلغ من العمر 28 عامًا وتخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس.

ولفت إلى أن بناء مدينة سكنية بالناحية الشرقية لقناة السويس كانت ملحمة وخاصة أن المنطقة كانت مليئة بالثعابين والعقارب، فضلًا عن مشاركة العنصر النسائي من المهندسات والعاملات بتلك الملحمة، متسائلًا: «أين الدراما من هذا؟».

وذكر أن البنتاغون وراء فكرة الأفلام الحربية الأمريكية من أجل الترويج إلى فكرة البطل الأمريكي بتوجيه من الجهات المختصة، لافتًا إلى أن الرقابة لم تتدخل في 50 مسلسلًا قدمها؛ لأن المناخ الثقافي أتاح تقديم تلك الأعمال.