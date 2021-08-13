الجزائر: إخماد حرائق تيزي وزو كليا ومواصلة إطفاء باقي الولايات المتضررة

كشفت مصالح الحماية المدنية بالجزائر، اليوم الجمعة عن إخماد كل الحرائق المشتعلة في ولاية تيزي وزو /90 كلم شرق العاصمة/ وهي الولاية الأكثر تضررا من الحرائق التي تشهدها البلاد.

وجاء في بيان الحماية المدنية "يقوم الأعوان حاليا بعملية الحراسة ، لتفادي إعادة نشوب الحرائق، بحيث يتطلب على المواطنين الحيطة والحذر في ظل إستمرار الظروف الجوية كموجة الحر وكذا الرياح القوية".

كانت قد وصلت أمس الخميس طائرتان فرنسيتان استأجرتهما الجزائر بهدف المساعدة في اطفاء الحرائق.

كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد أعلن مساء أمس الخميس أن أغلب الحرائق التي تشهدها بلاده، هي من فعل أياد إجرامية.

وقال تبون إنه تم إيقاف 22 شخصا للاشتباه بضلوعهم في إضرام الحرائق.

وأضاف تبون أنه لا يجب السقوط في فخ منظمتين إرهابيتين تحاولان ضرب الوحدة الوطنية وهما "حركتا رشاد والماك ".

واستنكر تبون أمس الخميس ما وصفه بـ "محاولات البعض للتفريق بين مناطق البلاد"، محذرا ممن وصفهم بـ "الجراثيم التي تحاول الدخول والاندساس بين الشعب الواحد" مضيفا "سنتصدى لكل من حاول التفريق بين الجيش والشعب والدولة".

وكانت قد أعلنت مصالح الحماية المدنية بالجزائر، يوم الإثنين الماضي عن عمل فرقها على إخماد 124 حريقا في 14 ولاية و33 بلدية لتمتد بعدها لـ 17 ولاية.

وامتدت حرائق الغابات في شرق البلاد وفي عدد من ولايات الغرب فيما تضررت ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل بشدة.