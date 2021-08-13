قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بلبنان يبحثون تداعيات نقص الوقود

بحث قادة عدد من الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان اليوم تداعيات الأزمة الاقتصادية والتحركّات الشعبية احتجاحاً على فقدان مادتي البنزين والمازوت وما يترتّب على ذلك.

جاء ذلك في اجتماع اليوم بقيادة الجيش اللبناني ضم قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان القهوجي ومساعد مدير عام الأمن العام العميد الركن سمير سنان ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد حمود، ورئيس مكتب شؤون المعلومات العميد يوسف مدور.

واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق فيما بينهم واتخاذ خطوات عملية للحيلولة دون تكرار الحوادث الأمنية التي حصلت مؤخرا في أكثر من منطقة في البلاد.