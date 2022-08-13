شنغهاي تمدد قاعدة الاختبار الجماعي لفيروس كورونا حتى نهاية سبتمبر

مددت شنغهاي قاعدة الاختبار الجماعي لفيروس كورونا حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، وطالبت جميع المواطنين في المدينة الساحلية بشرق الصين بإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) مرة واحدة على الأقل أسبوعيا.

ووفقا لبيان رسمي، سيتم تحويل كود الصحة الخاص بجميع السكان الذين لا يمتثلون لهذا الإجراء من اللون الأخضر إلى الأصفر.

ويحدد الكود ما إذا كان بإمكان المواطنين دخول المباني العامة، ومن بينها مراكز التسوق والمكاتب. فإذا كان لونه أصفر، لا يسمح لهم بالدخول.

وفي حين أن السلطات الصحية في مركز المال والأعمال بالصين سجلت حالة واحدة فقط من فيروس كورونا اليوم السبت ، فإن التمديد يتماشى مع سياسة البلاد الصارمة (زيرو كوفيد) ، وفرض عمليات إغلاق شاملة واختبارات جماعية على أي تفشي للفيروس الفتاك.

وخضعت الغالبية العظمى من سكان منطقة شنغهاي البالغ عددهم 26 مليون نسمة لحالة إغلاق لمدة شهرين تقريبا في الربيع.

وأبلغت السلطات الصحية الصينية اليوم السبت عن 2005 حالات في جميع أنحاء البلاد ، كثير منها في جزيرة هاينان جنوبي الصين.