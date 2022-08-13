الصحة العراقية: أغلب إصابات الكوليرا لاتزال في كركوك والحمى النزفية بذي قار

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن أغلب إصابات الكوليرا لاتزال في محافظة كركوك والحمى النزفية بذي قار، وفيما حددت شروط السيطرة على المرضين، وأوجزت دورها في مواجهتهما.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي -في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "متحورات كورونا من الممكن أن تبقى أو تخف وتصبح مرضاً مثل الإنفلونزا، ومن الممكن أيضاً ظهور متحورات جديدة تكون أقصر".

وحول الحمى النزفية والكوليرا، أوضح الحلفي أن أغلب الحالات المسجلة بالكوليرا لاتزال في محافظة كركوك ثم العاصمة بغداد وبقية المحافظات، أما الحمى النزفية فأغلب الحالات المسجلة في محافظة ذي قار، مشيرا إلى أن السيطرة على المرضين لا تتم من خلال وزارة الصحة فقط، بل المسؤولية الأكبر للسيطرة عليهما والوقاية منهما تقع ضمن مهام الوزارات الأخرى، وعلى سبيل المثال، فإن مرض الكوليرا لا يمكن السيطرة عليه ما لم تتحسن منظومة المياه الصالحة للشرب للمواطنين.

وأضاف "أما الحمى النزفية، فإذا لم نسيطر على حشرة القردة عن طريق مكافحتها من قبل وزارة الزراعة ومستشفيات البيطرة لا يمكن السيطرة على المرض"، لافتة إلى أن دور وزارة الصحة العراقية في مواجهة هذين المرضين يتمثل في العلاج والتوعية لأن الوقاية هي سبيل السيطرة على الناقل أو الجرثومة التي تسبب بهذا المرض.