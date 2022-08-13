كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 124 ألف إصابة جديدة بكورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي، إلا أنها ظلت في مستوى أعلى من 100 ألف إصابة لليوم الخامس على التوالي، في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 124 ألفا و592 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليونا و236 ألفا و355 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت الوكالة أن من بين الإصابات الجديدة 480 إصابة وافدة من الخارج.

وأعلنت الوكالة تسجيل 67 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و566 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.