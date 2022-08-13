وزير النقل: نتوسع في الاستثمار بأي قطعة أرض فضاء عشان منغليش التذاكر

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة عدلت مسار المونوريل خصيصًا من أجل محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، لافتًا إلى أن المنطقة التي توجد بها المحطة، قريبة من مترو الأنفاق، وستشهد مرور أتوبيس ترددي، على غرار الأتوبيس المقرر تنفيذه على الطريق الدائري.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الأتوبيس الترددي من المقرر أن يصل إلى كل أنحاء القاهرة، قائلًا إن مساحة محطة بشتيل 3 أضعاف محطة سكك حديد مصر في ميدان رمسيس.

وأوضح أن مباني المحطة مقامة على مساحة 30 ألف متر مربع، أي 7 أفدنة من المساحة الكلية، مشيرًا إلى أن المساحة المتبقية مخصصة لإقامة ورشة جرارات وعربات ومخازن، إضافة إلى كل مطالب السكك الحديد.

ولفت وزير النقل، إلى إقامة جراش ومول تجاري كبير في المحطة، فضلًا عن مجموعة من العمارات في مسار السكك الحديد الملغي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على استغلال تلك المنطقة لتعظيم مواردها، وعدم الاعتماد فقط على سعر التذاكر.

وتابع: «عشان منغليش التذاكر كل شوية، نحاول أن نتوسع في الاستثمار بأي قطعة أرض فضاء غير مطلوبة للتشغيل بشكل استثماري، إضافة لبيع الخردة والكهنة والإعلانات»، مضيفًا أن الوزارة تخصص قطعة الأرض في المسار الملغي، لإنشاء أبراج سكنية إدارية وتجارية.

وأعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، افتتاح محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل في شهر ديسمبر المقبل، إضافة إلى الاحتفال أيضا في ديسمبر المقبل بافتتاح مشروعات تنمية صعيد مصر.

وأجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وإنشاء محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، حيث تفقد مبنى المحطة ‏الرئيسي والمقام على مساحة 31 ألف متر مربع، بالإضافة إلي 4 خطوط ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة.