نيابة بورسعيد تباشر تحقيقاتها مع مدمن قتل أخته بسبب المخدرات

تباشر نيابة الضواحي بمحكمة بورسعيد الابتدائية برئاسة المستشار عمرو ضيف، تحقيقاتها في القضية رقم ٣٦٠٢ إداري الضواحي والخاصة بقيام شاب مدمن تعاطي مخدرات بقتل اخته ذبحا بسكين؛ بسبب رفضها إعطائه فلوس لتناول المخدرات إتاوة إجبارية يفرضها عليها.



وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة، أن المتهم جمال جلال أبو السعود عمره ٣٥ سنة، ويقطن بمساكن فاطمة الزهراء بنطاق حي الضواحي توجه لاخته إيمان المجني عليها مطلقة؛ بسبب خلافات زوجية وعمرها ٣٠ سنة لديها طفلة عزة ٨ سنوات وتسكن بشقة مؤجرة بمساكن الأمل الشعبية بحي الضواحي؛ وذلك للحصول على أموال منها لاعتياده تناول مخدرات إلا أنها رفضت فهددها بالقتل إذا لم تستجب لطلبه.



وقال المتهم في أقواله للنيابة، إنه ندم على أنه لم يقتلها داخل الشقة ولأنه ترك الضحية تصرخ قبل طعنها وهروبها من الشقة بالدور الثاني وطعنها بسلاح أبيض بسلم العمارة عدة طعنات وخاصة بمنطقة الرقبة ولاحقها وأجهز على رقبتها على رصيف الشارع.



كما أفادت نتيجة عينة تحليل دم المتهم بأنه متعاطي مخدر بانجو وستر وكس وحشيش.



وأمرت النيابة، بإعداد تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية للجثة بمشرحة مستشفى النصر التخصصي، وكانت النيابة قد قامت بمعاينة موقع الجريمة وتصوير مسرح الواقعة.



وقال أحد جيران المجني عليها وشاهد عيان للواقعة، إن الضحية إيمان تعيش حياة بسيطه جدا وتحت خط الفقر _ حسب وصفه _ وكانت تعمل بأحد المصانع لإنتاج الملابس الجاهزه بمنطقة الاستثمار، وأن المتهم كان دائم التردد عليها للحصول على فلوس لشرب المخدرات ويوم الحادث قبل صلاة الجمعة حدثت مشاجرة ومشادة كلامية حادة بينهم وسمعوا صوت استغاثة من الضحية: "الحقوني حرام عليك متقتلنيش"، فأسرع شاب من سكان العمارة بالإمساك به عندما حاول الهروب بعد ارتكاب جريمته.



وكان اللواء مدحت عبد الرحيم مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بقتل فتاة بمنطقة مساكن الأمل الجديد بسلاح أبيض وقيامه بطعنها عدة طعنات بالجسم وقطع بمنطقة الرقبة.