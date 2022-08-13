رئيس وزراء بيلاروسيا: حال إقدام دول الغرب على مصادرة ممتلكاتنا سنرد بالمثل

حذر رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، من أنه إذا أقدمت دول الغرب على مصادرة الممتلكات البيلاروسية لديها، فإن مينسك سترد بالمثل.

وشدد جولوفتشينكو، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، على أنه حال تنفيذ الدول الغربية تهديداتهم بالمصادرة والتأميم وغيرها من الإجراءات، سوف نرد بإجراءات مماثلة على الفور.

وأشار إلى أن السياسيين الغربيين يطلقون تهديدات وتصريحات تتعلق بخطط المصادرة والتأميم، مضيفا أنه حتى الآن لم نشهد سوابق من الاستيلاء على الممتلكات البيلاروسية.

وكان مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارتشيف، قد حذر في قت سابق اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية من عواقب مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.