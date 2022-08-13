وفاة 4 أشخاص جراء فيضان عارم جنوبي الصين

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لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب تسعة آخرون جراء فيضان عارم في بانجزاو جنوب غربي الصين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع منسوب المياه في نهر يقع على مشارف المدينة.

ويظهر في الفيديو عدة أشخاص يقفون في المياه التي كانت ضحلة ويحاولون الفرار إلى الضفة مذعورين.

ويكثر حدوث الفيضانات الصيفية في الصين. واضطر أكثر من نصف مليون شخص إلى مغادرة منازلهم في يونيو وحده في أعقاب فيضان ضخم جنوبي البلاد.

وتقع بانجزاو في مقاطعة سيتشوان، التي كانت إحدى أكثر المناطق تأثرا بالفيضان.