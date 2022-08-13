المرصد السوري: مسلحون يستهدفون 5 مواقع ونقاط لقوات النظام بريف درعا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، باستهداف مسلحين لـ5 مواقع ونقاط لقوات النظام والأجهزة الأمنية بريف درعا.



وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه رصد استهداف حاجز للقوات السورية في محيط بلدة السهوة بريف درعا الشرقي، من قبل مسلحين مجهولين وذلك بالأسلحة الرشاشة.



ووفق المرصد، عمد مسلحون مجهولون إلى استهداف مبنى بلدية تسيل بريف درعا الغربي بالرشاشات، حيث يتمركز عناصر تابعين للأمن العسكري، دون معلومات عن خسائر بشرية، لافتا إلى أنه خامس استهداف لنقاط وحواجز قوات النظام بريف درعا خلال ساعات قليلة.



وأشار إلى أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالأسلحة المتوسطة أمس الجمعة حاجزا للفرقة 15 العسكرية التابعة لقوات النظام، بالقرب من جسر بلدة صيدا بريف درعا الجنوبي، تزامنا مع استهداف مماثل لحاجز المستشفى أيضا.



كما هاجم مسلحون الحاجز الرباعي التابع للمخابرات الجوية على مفرق بلدة المسيفرة شرقي درعا، بالأسلحة الرشاشة وقذائف الآربيجي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.