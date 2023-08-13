حقق فيلم «مرعى البريمو»، أمس 613 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر، ويصل إجمالى إيراداته بعد أسبوع عرض إلى 11 مليون و130 ألف جنيه.

و«مرعى البريمو» فكرة سينمائية وإنتاج وبطولة محمد هنيدى، بمشاركة غادة عادل، من تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، وموسيقى تصويرية خالد حماد.



وفى المركز الثانى جاء فيلم «ع الزيرو»، الذى حقق 488 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد أسبوع عرض إلى 8 ملايين و289 ألف جنيه، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، ويشارك فى بطولته محمد رمضان، ونيللى كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقى، وإسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران.



وفي المركز الثالث جاء فيلم «بيت الروبى» محققا 458 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 7 أسابيع عرض، إلى 121 مليون و509 ألف جنيه.



ويحتل "بيت الروبي" حاليا صدارة قائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية، من حيث القيمة الأسمية، بعد أن كسر الرقم القياسى المسجل باسم فيلم «كيرة والجن» عند عرضه العام الماضى.

«بيت الروبى» قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقى، وحاتم صلاح، ومحمود السيسى.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبى الذى يعيش هو وزوجته فى أحد المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتى إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق الصدفة «انفلونسر» مشهور وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.



وفى المركز الرابع جاء فيلم «مستر إكس»، محققا 188 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته إلى 29 مليونا و649 ألف جنيه.

الفيلم قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وبطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد.



وفي المركز الخامس جاء فيلم «البطة الصفرا» محققا 146 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار 4 أيام عرض إلى 796 ألف جنيه، وهو من بطولة غادة عادل، ومحمد عبدالرحمن، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار.



وفى المركز السادس جاء فيلم «البعبع» محققا 122 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته منذ طرحه أول أيام العيد إلى 42 مليونا و684 ألف جنيه.

وفيلم «البعبع» تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، وياسمين صبرى، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن «توتا».



وجاء فى المركز السابع فيلم «تاج»، محققا 60 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته منذ أول أيام العيد إلى 45 مليونا و25 ألف جنيه، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.



أما المركز الثامن والأخير، فكان من نصيب فيلم «مطرح مطروح»، والذى حقق ألفي جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد أسبوعين عرض، إلى 2 مليون و614 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، ويشارك فى بطولة الفيلم الفنانون محمود حميدة، وكريم عفيفى، وشيماء سيف.