ممثل اليونيسيف بمصر: هناك نجاحات حدثت في التعليم المصري ومستوى متقدم في الالتحاق بالمدارس

قال ممثل منظمة اليونيسيف بجمهورية مصر العربية جيرمي هوبكنز، إن هناك أهمية للمشاركة مع المجتمع لوضع الأولويات ووضع خطة العمل لتطوير العملية التعليمية.

وتابع هوبكنز، خلال الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم اليوم الأحد: "نعمل لدعم ومصاحبة وزارة التربية والتعليم في خطوة تطوير المناهج، ولدينا خبرة التعافي بعد فيروس كورونا وإدماج الاطفال في التعليم المصري".

وأكد أن هناك نجاحات حدثت في التعليم المصري، وهناك مستوى متقدما في الالتحاق بالمدارس، مردفا: "نؤكد على المساواة في الحق في التعليم وخاصة في المرحلة الثانوية بين الذكور والإناث".

وقال شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسيف بمصر، إن هناك عملية مستمرة لتطوير التعليم في مصر بالتعاون مع الوزارة وباقي الشركاء، ونهدف لتحديد الأولويات لجعل التعليم أكثر شمولا وانصافا وعالي الجودة.

وأوضح شاكرا، أن أهم ثلاث تحديات تواجه التعليم في مصر انخفاض نسبة التعليم في مرحلة رياض الأطفال والتي تبلغ 23% فقط، نقص أعداد المعلمين، ذاكرا أنه في الفترة من 2015-2016 وحتى عام 2020-2021 تناقصت الأعداد الكلية للمعلمين بنسبة 10% بينما ارتفعت نسبة التحاق الطلاب بنسبة 22%.

وأشار إلى انخفاض المهارات ومستوى التعلم، حيث تبيّن الدراسات أن نسبة 69% من طلاب الصف الرابع الابتدائي لا يجيدون القراءة، 30% فقط من طلاب الصف الثاني الإعدادي اجتازوا المرحلة المتوسطة في الاختبارات الدولية.

واقترح لتحسين الخطة زيادة الالتحاق 25% kg1 و65% kg2 بحلول عام 2027، التوسع في بناء الفصول وتوظيف المعلمين وإشراك المجتمع، التوسع في بناء المدارس وتقليل الكثافات بالفصول إلى 32 طالبا في المرحلة الابتدائية بحلول عام 2030، تحويل جميع المدارس ذات الفترتين والفصول المسائية إلى فصول دراسية لليوم الكامل، التوسع في تعيين المعلمين والاستعانة بمعلمين متعاقدين.

وقال إن هناك بعض العوامل التي يجب التفكير فيها لتحديد الإصلاحات وهي الافتراضات القاتلة والعواقب المفاجئة وغير المخطط لها، تمويل التعليم، الاتساق مع المجتمع.