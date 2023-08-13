ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق غابات ولاية هاواي الأمريكية إلى 93 وفاة

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية إلى 93 شخصًا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت سلطات جزيرة ماوي، عبر موقعها على الإنترنت، إن عدد القتلى جراء حرائق الغابات في الجزيرة ارتفع إلى 93 شخصا، مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة، حيث ما زالت فرق البحث تمشط مستعينة بالكلاب المدربة أطلال بلدة لاهاينا الساحلية.

وقال جوش غرين حاكم هاواي، في مؤتمر صحفي، إن عدد الضحايا سيواصل الارتفاع، مع العثور على المزيد من الضحايا.

من جهة أخرى، قالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، إن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إعادة بناء لاهاينا تبلغ نحو 5.5 مليار دولار، نظرا للأضرار أو الدمار الذي لحق بأكثر من 2200 مبنى، واحتراق أكثر من 2100 فدان.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس الماضي، حرائق هاواي بأنها كارثة طبيعية، معلنا عن مساعدات فيدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.

وتعتبر الحرائق الحالية في جزيرة ماوي، حرائق الغابات الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ عام 1918، عندما أودت حرائق في كلوكيه بولاية مينيسوتا، وفي ولاية ويسكونسن بحياة 453 شخصًا.