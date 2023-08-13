ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 89 شخصا

أكدت السلطات المحلية في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية، مقتل 89 شخصا في حرائق الغابات والأشجار في الجزيرة، ويخشى أن يكون هناك المزيد من القتلى.



وتتزايد التساؤلات أيضا حول ما إذا كان بإمكان السلطات التعامل بشكل أفضل إزاء ما أصبح أحد أسوأ كوارث الحرائق في تاريخ الولايات المتحدة.



واشتكى محترف ركوب الأمواج كاي ليني، في مقطع فيديو على إنستجرام، من أن عدم الحصول على موافقة الحكومة أدى إلى إبطاء عمليات تسليم المساعدات، رغم الموافقة لاحقا على رحلة لتوصيل الأدوية.



وقال ليني، إنه هو نفسه كان يستخدم زلاجة مائية نفاثة لنقل احتياجات الأشخاص عبر المياه لأن طرق كثيرة كانت مغلقة.



وذكرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، أمس السبت، أن نحو 12 وكالة فيدرالية تشارك في جهود الإغاثة لضحايا الحرائق.



وأضافت أن نحو 150 من أفراد الوكالة، بما في ذلك فرق البحث والإنقاذ، كانوا بالفعل في ماوي، وأن هناك المزيد في الطريق.



وكانت هناك أيضا انتقادات لعدم استخدام صفارات الإنذار في ماوي في البداية، ومما زاد من تعقيد أعمال الإنقاذ حقيقة أنه لا يمكن الوصول إلى بلدة لاهاينا الصغيرة في الشمال والجنوب إلا عبر طريق وصول كبير واحد.



وتعرضت بلدة لاهاينا لأضرار شديدة للغاية، حيث بدت العديد من الشوارع هناك وكأنها منطقة حرب.



وكانت هناك أيضا شكاوى من أن أوامر الإجلاء ربما تكون قد صدرت بعد فوات الأوان، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على فيسبوك، ووردت تقارير من السلطات بأن الحرائق كانت تحت السيطرة.



وقال رئيس جهاز الإطفاء، برادفورد فينتورا، في مؤتمر صحفي، إن الحرائق انتشرت بسرعة مفاجئة، وإنه كان من "المستحيل تقريبا" إصدار أوامر بالإجلاء بسرعة كافية.



وأكد حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش جرين، أمس السبت، أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات المدمرة في مقاطعة ماوي بالولاية قد ارتفعت إلى 89 شخصا.



ومع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 89 قتيلا، فإن حرائق غابات ماوي تعتبر الأكثر فتكا خلال أكثر من قرن في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، متجاوزة "حريق كامب" الذي اندلع في 8 نوفمبر 2018 في ولاية كاليفورنيا، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 شخصا.



وحذر جرين، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي، من أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.



واندلعت الحرائق المدمرة في ماوي وجزيرة هاواي المجاورة، يوم الثلاثاء الماضي، حيث انتشرت بسرعة فيما أججت الرياح التي تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة النيران.