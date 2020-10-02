إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم أتوبيسين بالعاشر من رمضان

أصيب 9 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين بطريق جنيفا بدائرة مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقع حادث تصادم بين أتوبيسين بطريق جنيفا بدائرة مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.



تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الغندور بمدينة العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.