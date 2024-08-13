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حصيلة شهداء العدوان على غزة تلامس 40 ألفا

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 1:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 1:46 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ312 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و88 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و929 شهيدًا، و92 ألفًا و240 إصابة.

ونوهت بأن «عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

 


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