القسام تعلن قصف تل أبيب وضواحيها

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قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها قصفت تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز (إم 90)؛ "ردا على المجازر الصهيونية والتهجير المتعمد بحق شعبنا".

وقال مصدر قيادي في كتائب القسام لشبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن الصاروخين انطلقا من منطقة تتواجد فيها آليات الاحتلال.

من جهتها، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن أصوات انفجارات في تل أبيب والتقديرات تشير إلى احتمالية إطلاق صاروخين من غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قذيفة أطلقت من جنوب غزة سقطت في البحر قبالة شواطئ تل أبيب.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت بقذيفة الياسين 105 دبابة للاحتلال من نوع ميركافا بمنطقة زلاطة شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

ويأتي ذلك فيما أفادت "الجزيرة" بأن الغارات الإسرائيلية تتواصل على منطقة دير البلح ومخيمات المغازي والنصيرات والبريج، إلى جانب غارات على المناطق الشرقية من خان يونس لاسيما القرارة والزنة جنوبي القطاع.