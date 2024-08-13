النني يصل الإمارات لبدء رحلته مع الجزيرة الإماراتي

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وصل محمد النني إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل الانضمام لناديه الجديد الجزيرة الإماراتي.

نشر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة الإماراتي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» من وصول النني إلى الإمارات واستقباله من جانب مسؤولي النادي، مصحوبا بتعليق:" من وصول لاعبنا الجديد، محمد النني إلى العاصمة أبو ظبي".

وكان محمد النني قد انضم للجزيرة الإماراتي في الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أرسنال، ولم يكشف النادي الأماراتي عن تفاصيل التعاقد المالية ومدة التعاقد.

وقدم النني مستويات طيبة للغاية مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، وقاد الفراعنة الصغار للدور قبل النهائي واللعب على برونزية الأولمبياد، لكن المنتخب كان سيئ الحظ بالخسارة أمام المغرب بنصف دستة أهداف.

دافع النني عن قميص نادي أرسنال في 161 مباراة بواقع 9528 دقيقة، سجل خلاله 6 أهداف فقط، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وتُوج النني مع آرسنال بثلاث بطولات محلية من خلال الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وبطولتين كأس الدرع الخيرية.