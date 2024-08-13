ضبط عنصرين إجراميين بالبحيرة والجيزة بحوزتهما مخدرات بـ6 ملايين جنيه

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ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عنصرين إجراميين بالبحيرة والجيزة بحوزتهما مخدرات تقدر بـ6 ملايين جنيه.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامي، بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة وبحوزته (35 كيلو حشيش).

وفي الجيزة ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته (كيلو كوكايين، وطبنجة صوت، وطلقات، وسلاح أبيض، و2 ميزان حساس، ومبلغ مالي "متحصلات نشاطه الإجرامي").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 5.8 مليون جنيه.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.