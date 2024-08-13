زياد طارق: طارق العشري رفض تواجدي في سموحة

كشف زياد طارق، لاعب إنبي، عن معاملة طارق العشري السيئة له عند انتقاله لسموحة قادما من الأهلي، وعن كلام العشري له بأنه لا يحب أسلوب لعبه.

قال زياد طارق في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" مسيرتي تعطلت بسبب أشياء كثيرة.. سوء توفيق واختياراتي لم تكن جيدة، ومشاكل مع بعض الأشخاص لم يساعدوني على إخراج أفضل ما لدي".

أضاف:" عندما ذهبت إلى سموحة من الأهلي لم يحدث ما كنت أضعه في رأسي، خرجت من الأهلي وأنا أشارك في المباريات، لكني لم أشارك عندما ذهبت إلى سموحة".

تابع:" خروجي من الأهلي لم يكن مفاجأة، أنا طلبت هذا الخروج، شعرت بعدم وجود دور لي في الفريق، فضلت الخروج في إعارة، الخروج من الأهلي بناء على طلبي كان صعبا للغاية، ولكن كان لابد من الخروج حتى أشارك في المباريات".

أشار:" كان هناك اختيارات كثيرة، لكننا بمشاركة وكيلي قررنا الذهاب إلى سموحة من أجل التألق، لكن انضمامي للفريق كان على عكس رغبة طارق العشري، كلمني فرج عامر ورحب بتواجدي وأنهى الأمور مع كابتن الخطيب، كان لدي عروض من سيراميكا والاتحاد، لكني اخترت التواجد في سموحة، وكنت ضحية الخلاف بين طارق العشري وفرج عامر".

أتم:" فرج عامر كان يريد تواجدي والعشري لم يكن يرغب في تواجدي في الفريق، العشري قالي لي لا أحب طريقة لعبك ولا أفضل تواجدك في الفريق، جاء علي زيادة عن اللزوم، فقلت له سأغير وجهة نظرك في التمرين، لكن موقفه لم يكن له علاقة بالكرة".