أوكرانيا وروسيا تتبادلان الهجمات بالصواريخ وطائرات الدرون

تعرضت مدينة سومي بشرق أوكرانيا، التي تعد محطة إمداد رئيسية للقوات الأوكرانية في روسيا، لهجوم من القوات الروسية خلال الليل، حسبما قالت السلطات العسكرية الإقليمية اليوم الثلاثاء.

وقالت السلطات عبر تطبيق " تليجرام " إن البنية التحتية للمدينة، التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود الروسية، تعرضت لهجوم.

وأصيب شخص، وتعطلت إمدادات الكهرباء والغاز في أحد أجزاء المدينة.

ويشار إلى أنه يتم توفير الامدادات للقوات الأوكرانية التي تحتل حاليا أراض في منطقة كورسك الروسية، في أعقاب هجوم منذ أكثر من أسبوع، عبر مدينة سومي.

ولم تذكر السلطات العسكرية الأوكرانية وقوع هجمات على أهداف عسكرية. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنه تم استخدام صاروخين باليستين من طراز إسكندر و 38 طائرة درون في الهجوم، حيث تم اعتراض 30 طائرة. وأضافت القوات أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في معظم أنحاء أوكرانيا.

وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 14 طائرة درون أوكرانية، معظمها فوق منطقة كورسك.

وقد تواصل الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك، بدون ورود مزيد من المعلومات من كييف. وأدرج تقرير هيئة الأركان العامة 134 اشتباكا منفصلا على طول الجبهة، دون ذكر منطقة كورسك