حماس تحذر من تداعيات تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى وأدائهم طقوس السجود الملحمي

قالت حركة حماس إن تصاعد اقتحامات المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم وقيامهم بأداء طقوس السجود الملحمي بشكل علني وجماعي داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك يُمثّل تصعيدًا خطيرًا في عدوانهم المتواصل.

وأضافت في بيان، مساء الأحد، أن هذه الممارسات تمثل محاولة يائسة لفرض واقع تهويدي، واستكمالٍ لحربهم الدينية التي تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وحذرت حماس من تداعيات هذه الاقتحامات والانتهاكات، وقالت إنها لن تُغيّر من الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى، ولن تُضفي شرعية على وجود الاحتلال وقطعان مستوطنيه فيه، مهما بلغت غطرستهم.

ولفتت إلى أن هذا العدوان الصارخ يُشكّل استفزازًا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، ويكشف حجم الاستهتار بدور الأمة، التي اعتبرت أن مواقفها لا تزال دون المستوى المطلوب لحماية القدس والدفاع عن مقدساتها.

وختم حماس بالقول: «نُهيب بجماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، وبأمتنا العربية والإسلامية، للتحرك العاجل لنصرة الأقصى، والتصدي بكل الوسائل لمخططات التهويد والعدوان المتواصل عليه».



