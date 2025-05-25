رئيس إيران يزور مسقط الثلاثاء لبحث مستجدات إقليمية ودولية

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يجري الثلاثاء المقبل، زيارة رسمية لمسقط تستمر يومين، وتشمل بحث "مستجدات إقليمية ودولية".

جاء ذلك وفق بيان لديوان البلاط السلطاني، نقلته وكالة الأنباء العمانية، دون تأكيد إيراني حتى الساعة (13:55 ت.ج).

وأفاد البيان بأن بزشكيان "سيجري زيارة رسميّة لسلطنة عُمان لمدة يومين ابتداء من يوم الثلاثاء".

وأشار إلى أن الزيارة تأتي "توطيدا لعلاقات الصداقة الطيبة الممتدة بين البلدين، ودعما لأوجه التعاون الثنائيّة القائمة بينهما، وانطلاقا من حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير علاقتهما نحو آفاق أرحب لمستقبلي أكثر إشراقا ونماء وازدهارا".

ومن المقرر أن تشهد الزيارة "بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، في ضوء المستجدّات الإقليمية والدولية"، دون تحديدها.

وتتولى سلطنة عمان دور الوساطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء خلافات جوهرية تتعلق بالملف النووي لطهران.

وعقدت 5 جولات من المفاوضات حتى الآن، 3 منها في العاصمة العمانية مسقط.

وتسعى إيران إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وقبل أيام، قال المرشد الإيراني علي خامنئي في كلمة، إنه لا يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستسفر عن أي نتائج، وإن بلاده "لا تحتاج إلى إذن أحد بشأن تخصيب اليورانيوم".

وتأتي هذه التطورات في ظل جمود طويل في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018، وسط محاولات متكررة لإعادة إحيائه بشروط جديدة من الجانبين.