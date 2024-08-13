الهلال يهزم الأهلي ويتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي

تأهل فريق الهلال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تخطيه عقبة نظيره أهلي جدة في الدور نصف النهائي من المسابقة.

وحقق فريق الهلال فوزًا ثمينًا على نظيره الأهلي بنتيجة 4 - 1 بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، التي أقيمت على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدف التقدم لفريق الأهلي في الدقيقة 66، قبل أن يدرك الصربي ميتروفيتش هدف التعادل للهلال في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

فيما تفوق فريق الهلال على نظيره الأهلي بنتيجة 4 - 1 بركلات الترجيح، ليحسم تأهله إلى المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر، وينتظر الفائز من مباراة التعاون والنصر.