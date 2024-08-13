إيران ترفض دعوات أوروبية بضبط النفس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الثلاثاء، إن الدعوات التي وجهتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أو المجموعة المعروفة بالترويكا الأوروبية، لطهران بضبط النفس فيما يتعلق بالرد على إسرائيل «تفتقر للمنطق السياسي وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي».

وأضاف كنعاني: «بدون أي اعتراض على جرائم الكيان الصهيوني، تطلب الدول الثلاث بكل وقاحة في البيان من إيران عدم الرد على انتهاك سيادتها وسلامة أراضيها»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وأكد كنعاني عزم إيران على ردع إسرائيل، ودعا الدول الثلاث إلى «الوقوف بحسم ضد الحرب في غزة وضد تحريض إسرائيل على الحرب».

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث، إلى زعماء فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، لمناقشة تهدئة التوتر في الشرق الأوسط، ووقف إطلاق النار، وأكدوا على دعمهم إسرائيل لمواجهة أي تهديد إيراني، وطالبوا في الوقت ذاته بضرورة إيصال المساعدات إلى غزة.

وأكد زعماء الدول الخمس في بيان مشترك، أصدره البيت الأبيض، الاثنين، أنهم «يؤيدون دعوة من الولايات المتحدة، وقطر، ومصر، لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة، للتوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن، لافتين إلى أنه لم يعد هناك متسع من الوقت.

وشدد البيان المشترك على دعم إسرائيل في مواجهة أي تهديد إيراني، كما حث على توزيع وتسليم المساعدات في غزة.

وأضاف البيان: «دعونا إيران إلى التوقف عن تهديداتها المستمرة بشن هجوم عسكري على إسرائيل، وناقشنا العواقب الوخيمة على أمن المنطقة في حالة وقوع مثل هذا الهجوم».