والدة سارة أحمد الحاصلة على المركز السادس علمي بالثانوية العامة بعد التعديل: الخطأ حرم بنتي من الفرحة

انتابت أسرة الطالبة سارة أحمد عبدالغني، الحاصلة على المركز السادس بالشعبة العلمية علوم بمجموع 403.5، من أهالي مدينة طنطا، حالة من الفرحة العارمة الممزوجة بالاستياء والغضب عقب إعلان التعديل بقائمة أوائل الجمهورية بالثانوية العامة.

وقالت رشا محمد، والدة الطالبة، في تصريحات لـ"الشروق"، إن هذا الخطأ عرض ابنتي لحالة لا توصف من الانهيار وظلت تبكي لفترة طويلة؛ لأنها حرمت من التكريم في وقته وأن تعيش فرحة التفوق مع زملائها المتفوقين، علاوة على أنها لم تتلق أي اتصال من الوزير للتهنئة مثل باقي زملائها من الأوائل، وكذلك مديرية التعليم بالغربية والمحافظ، وجاء إدراجها ضمن الأوائل بعد إضافة درجتين في مادة الفيزياء سرًا وكأنها عامله عاملة".

وأضافت والدة الطالبة، أنه منذ ظهور النتيجة وابنتها في حالة نفسية سيئة قائلة: "بنتي كانت متأكدة أنها أجابت على امتحان الفيزياء كله دون أخطاء، وكنا ننوى تقديم تظلم حتى أثبت حقها وتفاجئنا اليوم بإضافة الدرجتين وحصولها على الدرجة النهائية في الفيزياء، ولكن فرحتها لم تكتمل بسبب هذا الخطأ".

وأشارت إلى أن ابنتها متفوقة دائما ومنذ صغرها وتسعى جاهدة للحصول على ترتيب بين الأوائل وكان حلم من أحلامها أن تكون من أوائل الثانوية العامة، وكانت تنتظر إعلان اسمها ضمن الأوائل، وأصيبت بصدمة وقتها قائلة: "كانت فرقة معاها نص درجة وتكون من الأوائل في القائمة الأولى ودلوقت فرحتها اتكسرت ومجهودها وسعيها لتحقيق حلمها مش مكتمل؛ بسبب حرمانها من التكريم".

وأوضحت والدة الطالبة سارة، أنها تسعى حاليا للحصول على منحة لدراسة الطب في أحد الجامعات العالمية؛ لتكون طبيبة مميزة .

وحظيت محافظة الغربية، بـ3 مقاعد بين صفوف الأوائل تغير أحدها بعد التعديل من المركز الخامس إلى المركز الثالث مكرر، وأضيفت لهم الطالبة سارة لتحتل المركز السادس.