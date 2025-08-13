أوكرانيا: مقتل أو إصابة 890 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و66 ألفا و110 أفراد من بينهم 890 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فقط.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11099 دبابة، منها خمس دبابات أمس الاثنين، و23 ألفا و127 مركبة قتالية مدرعة، و31 ألفا و429 نظام مدفعية، و1465 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1207 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و50 ألفا و852 طائرة مسيرة، و3558 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و58 ألفا و265 من المركبات وخزانات الوقود، و3937 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.