واشنطن تفرض عقوبات على جماعة مسلحة وشركات تعدين متورطة في تهريب المعادن من الكونغو

فرضت الحكومة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات على جماعة مسلحة متهمة بالاتجار غير المشروع بالمعادن في شرق الكونغو، في إطار مساعي واشنطن لقيادة جهود إحلال السلام هناك، بالتوازي مع سعيها لضمان وصول الولايات المتحدة إلى معادن المنطقة.

وقال مسئول أمريكي رفيع المستوى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان الرسمي، إن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين فرضتا عقوبات على جماعة "باريكو" المسلحة، التي سيطرت على موقع تعدين الكولتان الرئيسي في روبايا من عام 2022 حتى أوائل 2024.

وأضاف المسئول: "خلال هذه الفترة، حققت باريكو إيرادات عبر الإشراف على عمليات التعدين، وفرض رسوم وضرائب غير قانونية على العمال، والانخراط في تهريب المعادن، كما فرضت العمل القسري وأعدمت مدنيين في مناطق التعدين التي كانت تحت سيطرتها".

كما فرضت واشنطن عقوبات على شركة التعدين الكونغولية "سي دي إم سي"، متهمة إياها ببيع معادن جرى استخراجها وتهريبها من مناجم قرب روبايا، بالإضافة إلى شركتين للتصدير في هونج كونج، هما "إيست رايز" و"ستار دراجون"، لشرائهما المعادن من تلك المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ستجمد أصول الجماعة المسلحة والشركات داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرتها، وستحظر أي تعاملات معها.

وتخضع روبايا، حاليا لسيطرة حركة "إم23" المتمردة، التي سبق أن استهدفتها العقوبات الأمريكية

ولم تستجب شركتا إيست رايز وستار دراجون والشركة الكونغولية على طلبات للتعليق، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتركز العقوبات على كيانات تعمل في روبايا وهي منطقة تعدين غنية في شرق الكونغو وأحد أكبر مصادر خام التنتالوم، الذي يتم استخدامه في الإلكترونيات.