ترامب يلتقي زيلينسكي وقادة أوروبيين قبيل قمته مع بوتين

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عقد اجتماع مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، قبيل قمته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد يومين.

أكد ذلك أحد مسئولي البيت الأبيض خلال إجابته عن استفسار لمراسل الأناضول بشأن الاجتماع المقرر عقده عبر تقنية الاتصال المرئي.

وصرح المسئول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن ترامب سيُقيّم الوضع الراهن مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، دون تسمية أحد، قبل قمته مع بوتين.

يذكر أن الرئيس ترامب سيلتقي بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم 15 أغسطس الجاري.

وفي وقت سابق، أعرب ترامب عن أمله أن يُسفر اجتماعه مع بوتين عن وقف إطلاق نار في أوكرانيا.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد أن اجتماعي مع بوتين سيسير على ما يرام، ولكنه قد يسوء أيضا".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.