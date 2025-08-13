أتالانتا يقدم عرضًا بـ40 مليون يورو لضم رودريجو مونيز من فولهام

أفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن نادي أتالانتا تقدم بعرض رسمي تبلغ قيمته الإجمالية 40 مليون يورو، تشمل 35 مليون يورو ثابتة و5 ملايين يورو كحوافز، للتعاقد مع المهاجم البرازيلي رودريجو مونيز من نادي فولهام الإنجليزي.

ويبحث أتالانتا عن مهاجم جديد لتعويض رحيل الدولي الإيطالي ماتيو ريتيجي، الذي انتقل إلى نادي القادسية السعودي مقابل نحو 65 مليون يورو بعد موسم واحد فقط في بيرجامو.

ورغم وجود تقارير عن اهتمام النادي بمهاجم كريستال بالاس جان-فيليب ماتيتا، إلا أن إدارة أتالانتا وضعت منيز كهدف أول.

وبحسب التقارير، فإن المهاجم البرازيلي متحمس للانتقال إلى أتالانتا هذا الصيف، خاصة مع إغراء المشاركة في دوري أبطال أوروبا. وفي حال إتمام الصفقة، يدرس فولهام التعاقد مع المهاجم الإيراني مهدي طارمي، لاعب إنتر ميلان، كبديل محتمل.