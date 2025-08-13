يساريون إسرائيليون يتظاهرون في مطار بن جوريون للمطالبة بوقف حرب غزة لإعادة المحتجزين

تظاهر يساريون إسرائيليون، الأربعاء، داخل مطار بن جوريون قرب تل أبيب (وسط)، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة من أجل إعادة المحتجزين، في فعالية محدودة من ناشطين قليلي العدد، وسط مجتمع يؤيد معظمه استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين بالقطاع.

ونشرت حركة "نقف معا" اليسارية عبر صفحتها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، مقطعا مصورا يوثق تنظيم عدد من أعضائها داخل المطار، تظاهرة محدودة للمطالبة بوقف الحرب على غزة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين.

ويتصاعد غضب شعبي ورسمي في أنحاء العالم تجاه إسرائيل، جراء استمرارها في ارتكاب جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة للشهر الـ22، لاسيما مع انتشار صور المجاعة.

وقالت حركة "نقف معا" في منشورها: "الجميع يبحث عن طريقة للهروب من هنا (إسرائيل)، نحن نختنق! من أجل إنقاذ الأسرى".

وتقدر تل أبيب وجود 50 محتجزا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ودعت الحركة اليسارية إلى "التوقف عن إرسال الجنود إلى موتهم من أجل أقلية متطرفة (حكومة نتنياهو التي يشارك فيها اليمين المتطرف)".

وأضافت: "من أجل مستقبل هذا المكان (إسرائيل)، يجب الخروج من غزة!".

ورفع المحتجون اليساريون لافتات تطالب بوقف الحرب لإعادة المحتجزين.