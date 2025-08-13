ضياء رشوان: مصر تتجاوز وتتسامح دائما من أجل القضية الفلسطينية

شدد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن زيارة وفد حركة حماس برئاسة القيادي خليل الحية إلى القاهرة هي «أمر طبيعي».

وكشف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» عن واقعة حدثت قبل عام، تمثلت في طلب القيادي خليل الحية مقابلة المعارضة الوطنية المصرية خلال إحدى زياراته إلى القاهرة.

وقال: «السيد خليل الحية، في إحدى زياراته للقاهرة خلال الحرب، من حوالي سنة، طلب عقد مقابلة مع معارضين مصريين، والأسماء معروفة، واتصل بي عدد منهم وأبلغوني الآتي: إن السيد خليل الحية في الجلسة معهم أوصاهم بشدة بالتمسك والدفاع عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تقدمه مصر للقضية الفلسطينية».

واعتبر أن هذا الموقف هو الذي يمثل «خليل الحية الحقيقي»، مطالبا إياه بتوضيح موقفه إزاء تصريحاته الأخيرة «غير الموفقة».

وشدد أن القاهرة تتجاوز دائمًا عن «الكثير من الأمور» من أجل الهدف الأسمى، وهو القضية الفلسطينية، التي تعدّها قضية مصيرية، مضيفا أن هذا المبدأ أكبر من «أي تجاوز يقع في حق مصر، والذي تتسامح فيه».

ووجه رسالة إلى رئيس حركة حماس في قطاع غزة، قائلا: «نصيحتي، لأن الشعب المصري يعاتبك وغضبان شوية منك، أرجو إذا كان هو مدرك أهمية مصر ويحب شعبها ودولتها، أن يقول لشعب مصر: لا تأخذوا على خاطركم، أنا غلطت بهذه الدعوة تحديدًا».

وأكد أنه لا توجد عاصمة في العالم تفتح أبوابها لجميع القيادات الفلسطينية، من حماس والجهاد ومختلف فصائل المقاومة والسلطة الفلسطينية كما تفعل القاهرة.

وأفادت مصادر لـ «القاهرة الإخبارية» بوصول وفد من حركة حماس، برئاسة خليل الحية، إلى مصر للتشاور بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وفقا للمصادر، تأتي زيارة الوفد بعد فترة جمود في عملية التفاوض، فيما تهدف مباحثات القاهرة إلى الدفع نحو استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.