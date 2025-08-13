المستشار الألماني: قادة أوروبا وزيلنسكي عقدوا اجتماعا بناء مع ترامب حول أوكرانيا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، إن القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أجروا مناقشات "بناءة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، قبل يومين مع اجتماع ترامب المرتقب في آلاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحدث ميرتس بجانب زيلينسكي بعد المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو، وقال إنه يمكن اتخاذ "قرارات مهمة" في مدينة أنكوراج في ألاسكا، لكنه أكد أنه "يجب حماية المصالح الأمنية الأساسية الأوروبية والأوكرانية" خلال الاجتماع.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وصل اليوم الأربعاء إلى برلين لإجراء محادثات مع المستشار الألماني وعقد اجتماعات افتراضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين آخرين قبل القمة المقررة بعد غد الجمعة بين ترامب وبوتين.



