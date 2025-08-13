أمريكا: المدمرة يو إس إس هيجينز أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي

أعلنت البحرية الأمريكية، أن المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية بالقرب من منطقة سكاربورو، التي تضم سلسلة من الشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي، اليوم الأربعاء.

وفي رد منها على طلب للتعليق من جانب وكالة "بلومبرج" للأنباء، رفضت البحرية الأمريكية بيان الصين، الذي يصف مهمة المدمرة، بأنه غير صحيح.

وكانت بكين، ذكرت في بيان، تداولته وسائل إعلام، أنها طردت المدمرة الأمريكية من المنطقة المتنازع عليها.

ونقلت "بلومبرج"، اليوم الأربعاء، عن البحرية الأمريكية القول إن "عملية حرية الملاحة حافظت على الحقوق والحريات والاستخدامات المشروعة للبحر المعترف بها في القانون الدولي، من خلال تحدي القيود المفروضة على المرور البريء من جانب الصين وتايوان".

وقالت البحرية الأمريكية، إن المهمة نفذت وفقا للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه في نهاية العملية، غادرت هيجينز المنطقة المتنازع عليها، وواصلت عملياتها في بحر الصين الجنوبي.