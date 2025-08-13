أعلن الأمن اللبناني اليوم الأربعاء ضبط ثلاثة كيلوجرامات و400 جرام من الكوكايين الصّافي أُدخلت إلى البلاد عن طريق البلع.

وقالت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شعبة العلاقات العامّة ، في بيان صحفي اليوم اوردته الوكالة الوطنية للاعلام ، إن معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي توافرت حول قيام شبكة تهريب دوليّة بتجنيد أشخاص لنقل كميّات من الكوكايين إلى لبنان.

وأشارت إلى أنه بنتيجة الجهود الاستعلاميّة والاستقصائيّة الكثيفة، تبيّن لعناصر المكتب أنّ هذه الشّبكة في صدد تهريب كميّة كبيرة من مادّة الكوكايين من نيجيريا إلى لبنان مروراً بإثيوبيا.

وأفادت بأنه نتيجة المتابعة الدقيقة، عُلِمَ أنّ منفّذَي هذه العمليّة سيقومان ببلع كبسولات بداخلها مادّة الكوكايين ثم يسافران إلى لبنان عبر المطار، وهما نيجريان / 48 عاما و29 عاما/.

ولفتت إلى أن النيجريين وصلا فجر 24 يوليو الماضي إلى مطار بيروت وتوجّها مباشرةً إلى فندقٍ في قضاء كسروان -تحت أعين عناصر المكتب- للمباشرة باستخراج الكبسولات بغية تسليمها الى أحد التّجّار.

وأوضحت أنه وبعد التّأكّد من صحّة هذه العملية من خلال تقاطع المعلومات، وبالتّنسيق مع القضاء، تمّ إلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود، وضُبِطَ معهما 156 كبسولةً تَزِن 4ر3 كيلو جرام من الكوكايين الصّافي، تُقدّر قيمتها، بعد خلطها مع مواد أخرى، بأكثر من نصف مليون دولار أمريكي.

وأجري المقتضى القانوني في حقّ الموقوفَين، وأودعا والمضبوطات القضاء المختص.