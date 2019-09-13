سيول وأمطار غزيرة تهطل بالعاصمة الجزائرية دون تسجيل ضحايا

شهدت العاصمة الجزائرية هطولا مكثفا للأمطار وسيول ليل الخميس/الجمعة، فيما أكد جهاز الدفاع المدني في البلاد عدم تسجيل أي ضحايا إثر ذلك.

وقال الجهاز إنه قام بإسعاف امرأة /21 عاما/ اصيبت بحالة من الهلع عندما كانت على متن سيارة على مستوى بلدة بئر مراد رايس، فضلا عن قيام عناصره بتسجيل نحو 20 تدخلا في العديد من البلدات التي غمرتها المياه.

وأوضحت ولاية الجزائر في بيان لها أن السيول والامطار الغزيرة التي تساقطت على العاصمة بداية من الساعة الثامنة ليلا، ما أدى إلى تشكيل برك مائية على مستوى العديد من الأحياء.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن مياه الامطار غمرت احدى محطات مترو الانفاق، وكذلك مطار الجزائر الدولي.

وشهدت ولايات أخرى من الجزائر أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات.

وحذرت هيئات الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة، مصحوبة ببرد ورياح على 16 ولاية تستمر حتى التاسعة من صباح اليوم الجمعة.