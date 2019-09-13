بودمير ينقذ إميان من هزيمة جديدة وينتزع التعادل مع ليون في الوقت القاتل

أنقذ المدافع الفرنسي المخضرم ماتيو بودمير فريق إميان من الهزيمة على ملعبه وانتزع له تعادلا ثمينا ومتأخرا للغاية 2 / 2 أمام ليون اليوم الجمعة في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي افتتحت في وقت سابق اليوم بفوز ليل على آنجيه 2 / 1 .

واستأنف المهاجم الفرنسي الشاب موسى ديمبلي ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفين قاد بهما فريقه ليون إلى تحويل تأخره لتقدم ثمين لكن بودمير /36 عاما/ سجل هدف التعادل لإميان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ديمبلي /23 عاما/ ، الذي كان هدفا لفريق يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات هذا الصيف ، رصيده إلى خمسة أهداف مع ليون في الدوري الفرنسي هذا الموسم حتى الآن.

وقلب ليون تأخره بهدف نظيف إلى تقدم ثمين 2 / 1 على مضيفه إميان في الشوط الأول لكن أصحاب الأرض خطفوا نقطة التعادل في الوقت القاتل ليرفع ليون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي وارتفع رصيد إميان إلى أربع نقاط ليتقدم إلى المركز السادس عشر.

وتقدم إميان بهدف مبكر للغاية سجله المدافع المخضرم كريستوف جاليه في الدقيقة السابعة ورد ديمبلي بهدفين في الدقيقتين التاسعة و34 قبل أن يحرز بودمير هدف التعادل لإميان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانتزع ليل المركز الثالث في جدول المسابقة بفوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه آنجيه في وقت سابق اليوم.

ورفع ليل رصيده إلى تسع نقاط ليقفز إلى المركز الثالث مناصفة مع نيس وبفارق الأهداف فقط أمام آنجيه الذي تراجع للمركز الخامس بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل ثلاثة انتصارات في المباريات الخمسة التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وأنهى ليل الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم النيجيري الشاب فيكتور أوسيمين /20 عاما/ في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني ، عزز ليل انتصاره بهدف ثان سجله لاعب الوسط البرازيلي لويس أراوجو في الدقيقة 53 فيما سجل المهاجم الكاميروني الدولي ستيفان باهوكين الهدف الوحيد لآنجيه في الدقيقة 87 .