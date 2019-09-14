حركة مشروع تونس تستعد لإعلان انسحاب محسن مرزوق من الانتخابات الرئاسية

قال عضو في حزب حركة مشروع تونس إن الحزب يستعد لإعلان قرار انسحاب المرشح محسن مرزوق من الانتخابات الرئاسية من أجل دعم حظوظ المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي.

وقال القيادي في الحزب والنائب في البرلمان حسونة الناصفي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المجلس المركزي في اجتماع لاتخاذ قرار الانسحاب، وسيعلن ذلك في بيان رسمي في وقت لاحق.

وأضاف الناصفي "في حال الانسحاب فإن ذلك سيكون دعما للمرشح عبد الكريم الزبيدي".

والهدف من الخطوة، هو عدم تشتيت أصوات الناخبين، ودعم حظوظ الزبيدي الأوفر حظا في استطلاعات الرأي لنوايا التصويت مقارنة بمرزوق.

والزبيدي هو وزير الدفاع الحالي، ويحظى بدعم صريح من حزبي "آفاق تونس" "حركة نداء تونس" الليبراليين وعدد من السياسيين المستقلين.

ويخوض السباق الرئاسي 26 مرشحا، من بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد والقيادي البارز في حركة النهضة الاسلامية عبد الفتاح مورو، والرئيس السابق المنصف المرزوقي الى جانب رجل الاعمال وقطب الاعلام الموقوف في السجن نبيل القروي.

ويتوجه الناخبون الى مكاتب الاقتراع بعد غد الأحد في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية بينما فتحت مكاتب الاقتراع في الخارج أبوابها اليوم للناخبين.