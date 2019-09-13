يحاول فيلم "آدم" الذي من المقرر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، معالجة قضايا المرآة المغربية بشكل عام، ومشاكل الأمهات العازبات بشكل خاص، وتدور أحداثه في دولة المغرب. وقد مثل "آدم" المغرب في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم "نظرة ما" ولاقى استحسان كثير من النقاد بعد عرضه. والعمل من بطولة لبنى أزبال ونسرين راضي وعزيز خطاب، وإخراج مريم التوزاني، وإنتاج نبيل عيوش.

فيلم "آدم" تم تصويره في مدينة الدار البيضاء، وقصته تتحدث عن الشابة سامية التي دخلت في علاقة جنسية خارِج نطاق الزواج مع أحد الشباب، نتج عنها حمل؛ ما سبب لها الكثير من المشاكل مع أسرتها الصغيرة، فقررت مغادرة المنزل والبحث عن عمل في أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء. وبعد طول بحث وتشرد تلتقي سامية بأحد السيدات التي تدعى عبلة وهي أرملة تربي ابنتها الوحيدة بمفردها، وذلك بعد وفاة زوجها في حادث سير، ومع الوقت تنجح سامية في مساعدة عبلة على تخطي محنة وفاة زوجها، وتفلح الأخيرة في إنقاذ سامية من حياة الشارع، وتتطور العلاقة بينهما بشكل كبير.

وقد كشفت مخرجة الفيلم مريم التوزاني أن العمل مستوحى من قصة حقيقية لأم عزباء كانت تلتقيها بشكل متكرر، وأضافت أنها حاولت من خلال أحداث الفيلم نقل تجربتها بكل ما تحمله من آلم.

ومن المقرر بدء عرض الفيلم تجاريًا بقاعات السينما في دول مختلفة وهي اليابان، وإيطاليا، واستراليا، والسويد، وبولغاريا، والبرازيل، والارجنتين، وأسبانيا، وسويسرا، والتشيك، وبلجيكا، والمغرب. وسيتم عرضه أيضًا في مهرجان "تورنتو" السينمائي الدولي والذي يعد من أهم المهراجانات السينمائية الدولية. بالإضافة لتمثيله المغرب في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 والتي ستكون يوم 9 فبراير 2020.

يذكر أن مهرجان "الجونة السينمائي" من المقرر أن ينطلق في الفترة من 19 سبتمبر وحتى 27 من نفس الشهر بمشاركة عدد كبير من صناع السينما.