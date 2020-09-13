 الأرصاد: طقس الاثنين مائل للحرارة رطب على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 - بوابة الشروق
الأحد 13 سبتمبر 2020 1:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس الاثنين مائل للحرارة رطب على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

نور رشوان
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 1:35 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 1:35 م

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، مساء الأحد، أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 34
بورسعيد 25 31
الإسكندرية 25 30
شرم الشيخ 30 38
أسوان 27 42
كاترين 20 34
الإسماعيلية 23 35


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