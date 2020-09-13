السودان: مناسيب النيل تواصل الانخفاض في معظم الأحباس

واصلت مناسيب النيل انخفاضها في معظم الأحباس، بينما ظل منسوب محطة شندي ومناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء في أعلى مستوياتها.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد (الإثنين)، سيكون في حدود 600 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواي في حدود 175 مليون متر مكعب.



وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون المناسيب ليوم غد الإثنين على النحو التالي:



قطاع: الدمازين–سنار سيشهد استقراراً.

قطاع: سنار-الخرطوم سيشهد انخفاضاً (في حدود 9 سم).

قطاع: الخرطوم-شندي سيشهد انخفاضاً (في حدود 6 سم).

قطاع: شندي-عطبرة سيشهد انخفاضاً (في حدود 3 سم).

قطاع: خشم القربة-عطبرة سيشهد انخفاضاً (في حدود 10) .

قطاع: عطبرة–سد مروي سيشهد انخفاضاً ( في حدود 8 سم).

قطاع: سد مروي-الدبة سيشهد انخفاضاً (في حدود 4 سم).

قطاع: الدبة-دنقلا سيشهد استقراراً.



وأشارت اللجنة في تقريرها الى أن محطة مدني سجلت اليوم 19.76 متراً ويتوقع أن تنخفض غدا 19.73 متراً، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.65 متراً ، لتنخفض غداً الثلاثاء الى 18.63 مترا، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.36 متراً وتنخفض غداً الى منسوب 17.32 متراً وتوالي الانخفاض الى منسوب 17.22 متراً يوم الأربعاء، بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.39 متراً ويتوقع أن تنخفض غد بمقدار 3 سم لتسجل 18.36، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.59 مترا، وتنخفض يوم غد الى 15.45 متراً، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.16 متراً وتنخفض غداً الى 15.13 متراً.



ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.