عائدات إيران من صادرات النفط تراجعت بأكثر من النصف في السنة الإيرانية المنتهية في مارس

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن عائدات بلاده من صادرات النفط تراجعت بأكثر من النصف خلال العام الإيراني الماضي مقارنة بتوقعات كانت أصدرتها الحكومة للعام السابق.

وقال روحاني، في تصريحات نقلها التليفزيون الرسمي، إن مبيعات النفط، التي تمثل المصدر الرئيسي للعملة لإيران، وصلت لما يزيد قليلا عن 20 مليار دولار في الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس من العام الجاري.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" في ديسمبر من عام 2017، فإن الحكومة كانت تتوقع عائدات نفطية تبلغ 53 مليار دولار في السنة المنتهية في مارس من عام 2019.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد توقفت إيران عن إعلان بياناتها الرسمية عن إنتاج النفط وصادراته عام 2018، بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على البلاد وقالت إنها تضغط لتصفير صادرات إيران من النفط.

ووفقا لبيانات بلومبرج، فإن الصين لا تزال الوجهة الرئيسية للنفط الإيراني وأن وارداتها من النفط الخام والمكثفات الإيرانية بلغت 133 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وقال روحاني اليوم إن عائدات إيران من النفط كانت وصلت إلى 120 مليار دولار في 2011.