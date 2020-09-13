 مايكل بلومبرج يعتزم إنفاق 100 مليون دولار لدعم بايدن انتخابيا في فلوريدا - بوابة الشروق
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مايكل بلومبرج يعتزم إنفاق 100 مليون دولار لدعم بايدن انتخابيا في فلوريدا

(د ب أ)
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 6:48 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 6:48 م

قال الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج، إنه يعتزم إنفاق 100 مليون دولار في فلوريدا لمساعدة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، على هزيمة الرئيس دونالد ترامب.

وذكر متحدث باسم بلومبرج إنه سيتم إنفاق هذه الأموال على تحفيز جهود إقبال الناخبين، وسيكون التواصل مع الناخبين من أصل إسباني جزءا رئيسيا من تلك الاستراتيجية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وكان بلومبرج قد أعلن تأييده لبايدن بعد أن أنهى الملياردير الأمريكي سعيه للترشح للرئاسة في مارس.

ويتقدم بايدن بشكل طفيف بمقدار 2ر1 نقطة مئوية على ترامب في فلوريدا، حسب استطلاعات الرأي الأخيرة.

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