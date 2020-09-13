رواندا تشدد إجراءات مكافحة كورونا وتفرض غرامات تصل لـ200 ألف فرنك

شددت السلطات في رواندا من إجراءات مكافحة فيروس كورونا للحد من انتشاره وفرضت عقوبات على مخالفي هذه الإجراءات وصلت إلى السجن وفرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف فرنك رواندي، لاسيما بعد مؤشرات وأنباء عن بدء الموجة الثانية من الوباء فى عدد من مناطق العالم.

وأعلنت الحكومة الرواندية -في بيان اليوم- فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف فرنك رواندي لعدم ارتداء الكمامة أو ارتداءها بطريقة خاطئة مع الاحتجاز لمدة 24 ساعة.

وأضاف البيان أن العقوبة ستكون مضاعفة بالنسبة للتجار ومقدمي الخدمات للمواطنين وفي حال رفضهم السداد الرقمي للغرامة فسوف ترفع قيمتها لتصل إلى 25 ألف فرنك رواندي مع إغلاق منشآتهم حتى سداد قيمة الغرامة.

وأشارت الحكومة الرواندية إلى أن العقوبات ستطبق أيضا في حالة ارتكاب مخالفة تدابير التباعد الاجتماعي، فإذا تجاوز عدد العمال في منشأة ما، نسبة 50% فسيعاقب صاحب المنشأة بغرامة تقدر بـ150 ألف فرنك رواندي.

وشددت حكومة كيجالي على أن منظمي الفعاليات والتجمعات سيعاقبون أيضا بغرامة مالية تصل إلى 200 ألف فرنك رواندي كما سيعاقب كل مشارك في الفعالية بغرامة مالية بقيمة 25 ألف فرنك رواندي.