اليونان ترحب بسحب تركيا سفينة تنقيب من شرق المتوسط

رحبت الحكومة اليونانية، اليوم الأحد، بسحب تركيا سفينة تنقيب من منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، حيث كانت السفينة تجري أعمال تنقيب عن الغاز فيها.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس -في تصريحات متلفزة أوردتها صحيفة (كاثمريني) اليونانية في نسختها الإلكتروني- "إنها إشارة إيجابية، وسنرى كيف سيتطور هذا من أجل إجراء تقييم مناسب".

وكانت السلطات التركية قد سحبت سفينة التنقيب "أوروتش ريس" من منطقة شرق المتوسط، في وقت سابق اليوم، وأعادتها إلى منطقة قريبة من ميناء أنطاليا جنوب تركيا للمرة الأولى منذ أسابيع.. وكانت تركيا قد أعلنت في يوليو أنها سترسل سفينة للعمل في مياه تعتبرها اليونان منطقة اقتصادية خالصة لها.

وعلقت السفينة أعمالها في المنطقة، والتي كان من المخطط لها أن تستمر حتى 25 سبتمبر الجاري، وذلك بعد مباحثات عقدت بين أنقرة وأثينا برعاية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فيما تأتي الخطوة وسط توترات قائمة بين تركيا واليونان وقبرص، حول الحدود البحرية لكل منها وحقوق التنقيب عن الغاز.

وتنقب أنقرة عن الغاز في مياه تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لهما، فيما تزعم تركيا أنها تجري عمليات الحفر والتنقيب عن مصادر للطاقة داخل جرفها القاري وترفض تأكيدات اليونان بحقوق بحرية في المنطقة.