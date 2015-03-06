افتتاح المؤتمر الـ7 لمسؤولي حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية الأربعاء المقبل

أعلن المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب في القاهرة، أن الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان، سيفتتح يوم الأربعاء المقبل، فعاليات المؤتمر السابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، موضحا أنه سيعقد بمقر الأمانة العامة في تونس وعبر الدوائر التلفزيونية.

وقال المكتب في بيان اليوم الاثنين، إنه سيشارك في المؤتمر، المسؤولون عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأوضح أن المؤتمر سيناقش عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة كوفيد-19، ودليل عربي استرشادي بالإجراءات النموذجية لحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، وتصور نموذجي للتقرير الذي تقدمه كل من الدول الأعضاء لتجاربها في هذا المجال، إضافة إلى مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.

وأشار إلى أن الأمانة العامة سترفع توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.



